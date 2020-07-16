Штабы соперников Александра Лукашенко на президентских выборах объявили об объединении

Штаб кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской будет совместно работать со штабами Валерия Цепкало и Виктора Бабарико, не прошедших регистрацию для участия в выборах.

«Мы объединяем свои усилия», — говорится в заявлении штаба Бабарико, которое цитирует «Интерфакс».

Соперники действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко заявили, что призывают избирателей 9 августа прийти на выборы и проголосовать. В случае победы они обещают провести «повторные, честные выборы».

14 июля ЦИК Белоруссии отказался зарегистрировать кандидатами в президенты Виктора Бабарико и Валерия Цепкало, которые считаются главными соперниками Александра Лукашенко. После того, как стало известно об отказе в регистрации Бабарико и Цепкало, в Минске и других городах прошли акции протеста, около 300 участников которых были задержаны. 16 июля несколько сотен человек выстроились в очередь к Центризбиркому Белоруссии, чтобы подать жалобы на отказ в регистрации Бабарико и Цепкало кандидатами в президенты.