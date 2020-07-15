Сотни жителей Минска выстроились в очередь к ЦИК, чтобы подать жалобы на отказ допустить к выборам соперников Лукашенко

Жители Минска выстроились в очередь к Центризбиркому Белоруссии, чтобы подать жалобы на отказ в регистрации кандидатами на президентские выборы Виктора Бабарико и Валерия Цепкало. Об этом пишет Tut.by.

Очередь начала формироваться около полудня. Примерно к 16:30 по минскому времени (совпадает с московским) число людей в ней достигло 500, сообщает «Наша Нива». Люди стоят, соблюдая дистанцию, поэтому очередь растянулась на несколько улиц.

На дверях ЦИК появилось объявление, что лично жалобы принимаются до конца дня, потом их можно будет отправить только по почте, пишет «Радио Свобода». К площади Независимости, где находится здание ЦИК, подъехали автозаки и прибыл ОМОН. О задержаниях пока не сообщается.

Жалобы в ЦИК предложил подавать предвыборный штаб Виктора Бабарико. Штаб выложил текст жалобы, призвал распечатать ее, подписать и подать лично или по почте. В жалобе содержатся требования зарегистрировать Виктора Бабарико и Валерия Цепкало кандидатами в президенты, а также изменить меры пресечения Виктору и Эдуарду Бабарико, Сергею Тихановскому и другим арестованным участникам нынешней предвыборной кампании.

Обновлено. В 19:00, после закрытия ЦИК, людей, которые не успели подать жалобы, начал задерживать ОМОН. Милиция закрыла близлежащие станции метро и перекрыла проспект Независимости.

14 июля ЦИК Белоруссии отказался зарегистрировать кандидатами в президенты Виктора Бабарико и Валерия Цепкало, которые считаются главными соперниками Александра Лукашенко.

Вечером того же дня в Минске и некоторых других городах Белоруссии прошли стихийные акции протеста. В Минске произошли столкновения протестующих с ОМОНом. По всей стране были задержаны около 300 участников акций. СК возбудил уголовное дело о действиях, грубо нарушающих общественный порядок.

Выборы президента Белоруссии пройдут 9 августа.