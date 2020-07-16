Руководители российских СМИ поручились за Ивана Сафронова

За журналиста , обвиняемого в госизмене, лично поручились несколько десятков руководителей российских СМИ, пишет РБК со ссылкой на адвоката Ивана Павлова.

Поручительства, в числе прочих дали основатель The Bell Елизавета Осетинская, главный редактор Forbes Николай Мазурин, главный редактор телеканала «Дождь» Тихон Дзядко, главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов и бывший издатель «Ведомостей» Демьян Кудрявцев.

Положительные характеристики Ивану Сафронову, рассказал Павлов, дали все его работодатели, включая «Роскосмос».

Адвокаты намерены просить отпустить Сафронова, отправленного в СИЗО, под . Рассмотрение апелляции на арест Сафронова запланировано на 16 июля в Мосгорсуде.

После задержания Ивана Сафронова в Москве и других городах России прошли акции в его поддержку. Участников акций, среди которых было много журналистов, задерживала полиция. Некоторым из задержанных вменяли в вину нарушения порядка проведения митингов, другим — нарушение режима повышенной готовности, введенного из-за коронавируса.