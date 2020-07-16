Мосгорсуд признал законным арест журналиста Ивана Сафронова

Мосгорсуд отказался отменить арест советника главы «Роскосмоса», бывшего журналиста Ивана Сафронова, сообщает РИА Новости.

Защита Сафронова обжалует решение в кассационной инстанции.

«Постановление Лефортовского суда от 7 июля 2020 года [об аресте Сафронова] изменить: исключить из постановления в части материалов о том, что Сафронов сотрудничал с сотрудником чешской разведки, в остальном апелляционную жалобу защиты оставить без удовлетворения», — цитирует решение Мосгорсуда «Интерфакс».

Заседание прошло в закрытом режиме. Адвокат Иван Павлов сообщил, что следствие впервые показало материалы дела, содержащие государственную тайну.

«В них [материалах дела] информация об оперативно-розыскной деятельности, которая была проведена в отношении Ивана», — приводит слова Павлова «Интерфакс».

По словам Павлова, защита не будет разглашать эти сведения. Один из адвокатов — Даниил Никифоров — отказался давать подписку о неразглашении, и его удалили из зала суда, передает РИА Новости.

Также Павлов рассказал, что за адвокатами установили наружное наблюдение — его «они ощущают с понедельника [13 июля]», пишет «Коммерсант». По словам Павлова, слежку ведет Управление контрразведки и борьбы с коррупцией в промышленной сфере Службы экономической безопасности ФСБ.

Сафронова 7 июля арестовали на два месяца по делу о госизмене. Защита подала апелляцию. По словам адвокатов, в материалах дела нет обоснования такой меры пресечения и доказательств вины Сафронова.

По версии следствия, Сафронов в 2017 году передал некую секретную информацию спецслужбам Чехии. Сафронов вину не признает. Защита полагает, что дело связано с журналистской работой Сафронова — он был корреспондентом «Ведомостей» и «Коммерсанта».