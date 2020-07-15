США отказались от планов депортации иностранных студентов на онлайн-обучении

Администрация Дональда Трампа отменила свое решение, согласно которому иностранные студенты, проходящие обучение только в режиме онлайн, должны будут с нового учебного года покинуть США. Об этом, как сообщает CNN, было объявлено на слушаниях в Бостоне, где рассматривался университетский иск к властям США.

В начале июля Иммиграционная и таможенная полиция США объявила, что иностранным студентам, чьи занятия были переведены в дистанционный формат из-за пандемии коронавируса, будет запрещено находиться на территории США. Это правило касалось учащихся, въехавших в страну по визам .

В ответ на это Гарвардский университет и Массачусетский технологический институт (MIT) подали иск против администрации президента.

По словам источников CNN, в Белом доме признали, что решение о запрете на въезд было плохо продуманным и исполненным, и теперь рассматривают вопрос о том, чтобы применить это правило только к новым иностранным студентам, а не тем, кто уже находится в США.

Ранее в апреле президент США Дональд Трамп ограничил для некоторых иностранцев возможность получить вид на жительство в США, а в июне приостановил выдачу некоторых категорий временных рабочих виз до конца года.