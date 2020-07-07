Иностранным студентам на онлайн-обучении придется покинуть США

Иностранным студентам будет запрещено находиться в США, если осенью 2020 года их занятия будут проходить исключительно в онлайн-формате. Об этом сообщила Иммиграционная и таможенная полиция США.

Ограничение касается студентов, которые въехали в США по визам . Если в осеннем семестре их занятия возобновятся только в дистанционном формате, им придется либо перейти в другое учебное заведение, либо покинуть страну, так как им не продлят визы.

Студентам, которые только собираются получить визы F-1 и M-1, откажут во въезде в США, если выбранные ими программы обучения в предстоящем семестре полностью будут проходить в онлайн-формате.

Студентам, хотя бы которых будет проходить очно, разрешат находиться в США.

В апреле президент США Дональд Трамп ограничил для некоторых иностранцев возможность получить вид на жительство в США в течение 60 дней. В июне Трамп приостановил выдачу некоторых категорий временных рабочих виз до конца 2020 года. Обе эти меры призваны сохранить рабочие места для американцев в период пандемии коронавируса.