Дональд Трамп ограничил иммиграцию в США на 60 дней

Президент США Дональд Трамп вечером 22 апреля подписал указ, ограничивающий возможность некоторых иностранцев получить вид на жительство в США в течение 60 дней. В дальнейшем указ будет пересмотрен и, возможно, продлен.

Трамп заявил, что это решение призвано помочь безработным в США. «Приостановив иммиграцию, мы поможем безработным американцам быть первыми в очереди на вакансии, когда американская экономика вновь откроется», — сказал Трамп.

Ограничения затронут только иностранцев, которые не обращались за иммиграционными документами в США и сейчас находятся за границей.

Запрет не распространяется на иностранцев, имеющих иммиграционную визу или действующий вид на жительство, и тех, кто уже находится в США и готовится законно получить грин-карту. Указ не затрагивает медиков, желающих въехать в США по иммиграционной визе, а также иностранных супругов и детей граждан США.

С 13 марта, когда в США ввели чрезвычайную ситуацию, в течение месяца более 22 миллионов американцев подали заявления на получение пособий по безработице. Это максимальный прирост безработных со времен Великой депрессии.