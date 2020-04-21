Трамп решил приостановить иммиграцию из-за «атаки невидимого врага». США, возможно, перестанут выдавать грин-карты и рабочие визы

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Президент США Дональд Трамп написал в твиттере, что намерен подписать указ, временно приостанавливающий иммиграцию в США из-за «атаки невидимого врага». Трамп уверен, что это решение защитит американских рабочих от конкуренции с иностранцами. Когда будет подписан указ, как долго будет действовать запрет и какие иммиграционные программы он затронет, Трамп не уточнил. Белый дом дополнительную информацию не предоставил.

The New York Times пишет со ссылкой на источники, что своим указом Трамп запретит предоставлять иностранцам вид на жительство в США и выдавать им рабочие визы. Ожидается, что президент подпишет документ в ближайшие дни.

По данным NYT, работникам, которые годами получали визы для выполнения специальных работ в США, могут запретить находиться в стране, но для некоторых отраслей сделают исключение. Politico также со ссылкой на источники пишет, что запрет может затронуть тех, кто работает на фермах, хотя в начале апреля Трамп говорил о важности виз для сезонных сельскохозяйственных работников.

На фоне Дональд Трамп 13 марта объявил о режиме чрезвычайной ситуации в стране. С тех пор за месяц более 22 миллионов человек в США подали заявления на получение пособий по безработице — это крупнейший прирост безработных со времен Великой депрессии. Экономика США практически остановилась из-за эпидемии.

Из-за коронавируса США в марте запретили или ограничили въезд из стран Европы, Канады, Мексики, Китая, Южной Кореи, Ирана. По мнению Трампа, это помешало распространению заболевания в США. Госдепартамент при этом остановил на несколько недель обработку виз, в том числе иммиграционных.

Дональд Трамп последовательно выступает за ограничение легальной иммиграции в США — это одно из его предвыборных обещаний. В частности, Трамп предлагал отменить , а также , благодаря которой его тесть и теща получили гражданство США.

После того, как Дональд Трамп стал президентом, США на 25% сократили число выданных виз иммигрантам, отмечает The New York Times. Если в 2016 году их получили более 617 тысяч человек, то в 2019 году — 462 тысячи.

Александр Бакланов