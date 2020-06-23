Трамп приостановил выдачу некоторых рабочих виз до конца года

Президент США Дональд Трамп своим указом приостановил выдачу некоторых категорий временных рабочих виз до конца 2020 года.

Указ распространяется на визы H-1B (для квалифицированных рабочих, в том числе в технологической отрасли и науке), H-2B (для сезонных рабочих, например, для сотрудников гостиниц или строительных компаний), H-4 (для супругов владельцев виз H-1B), L-1 (для руководителей, работающих в крупных корпорациях) и некоторые визы J-1 (для научных сотрудников, преподавателей и участников культурных программам и рабочих программ по обмену).

Трамп принял такое решение, чтобы сохранить рабочие места в США для американских граждан в условиях пандемии коронавируса, сообщается на сайте Белого дома.

Ограничения вступят в силу 24 июня. Указ не затрагивает тех, кто уже находится в США.

Решение перестать выдавать визы H-1B для высококвалифицированных работников раскритиковали сотрудники Google, Facebook, Twitter, Amazon, Microsoft и Uber.

По оценке The Wall Street Journal, иммиграционные ограничения затрагивают 525 тысяч человек, в том числе 170 тысяч иностранцев, претендующих на получение вида на жительство в США (выдача «грин-карт» приостановлена с апреля).

Как Трамп начал ограничивать иммиграцию в США Трамп решил приостановить иммиграцию из-за «атаки невидимого врага». США, возможно, перестанут выдавать грин-карты и рабочие визы