Усложнение процедуры изъятия детей из семьи, которое накануне предложили члены Совета Федерации во главе с Еленой Мизулиной, может усугубить ситуацию в неблагополучных семьях. Об этом РБК заявила замглавы комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина.

«Я согласна, что процедуру изъятия детей из семьи нужно совершенствовать. Органы опеки нередко совершают ошибки, но усложнение процедуры само по себе не даст нам желаемого результата. Если бы все было так просто! Бездумный запрет может просто парализовать профилактику насилия в отношении детей», — сказала Пушкина.

По ее мнению, предложения сенаторов выглядит как «примитивные запреты». «Мы просто рискуем запереть детей-жертв с родителями-тиранами, лишить государство инструментов воздействия на такие семьи. Мы вытолкнем в серую зону самые страшные преступления в отношении несовершеннолетних, „детей-маугли“ может стать гораздо больше», — продолжила Пушкина.

Она также заявила, что запрет на вступление однополых пар (в том числе при смене пола) в брак и усыновление детей, который предложили Мизулина и другие сенаторы, противоречит Конституции и открывает дорогу дискриминации.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя инициативу Мизулиной и других членов Совфеда заявил, что «некая формализация нового положения Конституции необходима».

Одна из поправок к Конституции, которые были одобрены во время голосования 1 июля, устанавливает, что браком считается лишь союз мужчины и женщины.

В 2017 году у жительницы Екатеринбурга Юлии Савиновских и ее мужа изъяли двух малолетних приемных детей. Свое решение суд объяснил тем, что Юлия вела аккаунт в инстаграме от имени трансгендера и сделала операцию по удалению груди. После этого Юлия покинула Россию.