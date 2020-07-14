Сенаторы предложили запретить трансгендерным людям вступать в брак и усыновлять детей

Группа членов Совета Федерации во главе с Еленой Мизулиной внесла в Госдуму пакет законопроектов, разработанных «в целях укрепления института семьи». Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Мизулиной. В электронной базе Госдумы законопроекты пока не опубликованы.

Пакет поправок «прекращает практику заключения брака между лицами одного пола, в том числе сменившими пол, соответственно, усыновление такими парами детей», сообщила пресс-служба Мизулиной.

Также поправки запрещают органам опеки изымать детей из семьи без решения суда; заходить в жилище для проверки бытовых условий без согласия жильцов; отказывать в передаче ребенка родственникам из-за их небольшого дохода. Кроме того, они запрещают возвращать в детдом ребенка через три года после усыновления и гарантируют совместное устройство под опеку братьев и сестер.

Пакет законопроектов объединен под общим названием «О внесении изменений в Семейный кодекс и другие федеральные законы в целях укрепления института семьи». Работа над ним велась три года; он учитывает в том числе положения обновленной Конституции. Кроме Мизулиной, в разработке поправок принимали участие сенаторы Елена Афанасьева, Александр Башкин, Римма Галушина, Максим Кавджарадзе и Людмила Нарусова.

Обновлено. Пакет законопроектов опубликовали в электронной базе Госдумы.