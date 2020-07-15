Новое шествие в поддержку арестованного губернатора Фургала началось в Хабаровске

В Хабаровске началось очередное шествие в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Текстовую трансляцию в твиттере ведет хабаровский штаб Алексея Навального.

Акции в поддержку Фургала идут в Хабаровске пятый день подряд.

Шествие, которое не было согласовано, сопровождают полицейские, но не вмешиваются.

Первая акция в поддержку Фургала прошла в Хабаровске 11 июля. Как пишет «Интерфакс», она была самой многочисленной, МВД говорило, что в ней приняли участие до 12 тысяч человек.

Фургала арестовали 9 июля, его обвиняют в причастности к организации покушений и убийств предпринимателей в 2004-2005 годах. Фургал вину отрицает. По словам членов Общественной наблюдательной комиссии, губернатор не знает о митингах в его поддержку — в его камере не работает телевизор.