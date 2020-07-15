Дочь Дмитрия Пескова зарегистрирует товарный знак Visit Moscow. Очень похожий логотип использует в соцсетях мэрия Москвы
Компания «Сперанса ДС» Елизаветы Песковой, дочери пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, подала заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака Visit Moscow. Об этом пишут «Открытые медиа».
Логотип новой компании — надпись «Visit Moscow» красным шрифтом на белом фоне. Практически идентичный логотип (только белыми буквами на красном фоне) используется на созданных год назад страницах в Facebook, Instagram и Youtube, связанных с мэрией Москвы, которые на английском языке рассказывают о достопримечательностях города.
Как так получилось, что компания Елизаветы Песковой в июне 2020 года регистрирует логотип, который как минимум с сентября 2019 года уже используют проекты московской мэрии — неизвестно. Судя по данным портала госзакупок и базы «Контур.Фокус», ни «Сперанса ДС», ни сама Пескова как индивидуальный предприниматель никаких контрактов с департаментом туризма или другими структурами правительства Москвы не подписывала.