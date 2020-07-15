Дочь Дмитрия Пескова зарегистрирует товарный знак Visit Moscow. Очень похожий логотип использует в соцсетях мэрия Москвы

Как так получилось, что компания Елизаветы Песковой в июне 2020 года регистрирует логотип, который как минимум с сентября 2019 года уже используют проекты московской мэрии — неизвестно. Судя по данным портала госзакупок и базы «Контур.Фокус», ни «Сперанса ДС», ни сама Пескова как индивидуальный предприниматель никаких контрактов с департаментом туризма или другими структурами правительства Москвы не подписывала.

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