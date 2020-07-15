Белорусские власти арестовали счет жены замглавы Минфина России Андрея Круглова в Белгазпромбанке

Комитет госконтроля (КГК) Белоруссии арестовал банковский счет жены заместителя министра финансов России . Об этом в эфире телеканала «Беларусь 1» заявил замначальника управления департамента финансовых расследований КГК Дмитрий Дягилев.

Счет, на котором лежат 3 миллиона евро, открыт в Белгазпромбанке. Он арестован в рамках расследования дела о махинациях в банке.

Как сообщает «Беларусь 1», Белгазпромбанк разработал для Андрея Круглова «эксклюзивный договор по размещению валютного займа» . «Данный банковский продукт нигде не афишировался, поскольку был создан под одного человека», — заявил в эфире канала Дмитрий Дягилев.

По его словам, «всего за период существования банка было заключено только три договора займа с физическими лицами — нерезидентами Республики Беларусь: два с Кругловым Андреем Вячеславовичем на общую сумму 8,5 миллиона евро и один с его женой на сумму 3 миллиона евро».

Круглов прекратил сотрудничество с Белгазпромбанком, став заместителем министра финансов России. В банке остался только счет его жены на 3 миллиона евро. «В рамках расследования уголовного дела на данные средства наложен арест», — сказал Дягилев. Он добавил, что для выяснения всех обстоятельств Белоруссия обратилась за правовой помощью к России.

Пост председателя правления Белгазпромбанка на протяжении 20 лет занимал Виктор Бабарико. Он ушел с этой должности незадолго до своего выдвижения в президенты Белоруссии в мае 2020 года.

Бабарико стал одним из самых популярных оппозиционных кандидатов в президенты. В июне КГК возбудил дело об уклонении от налогов и отмывании денег против ряда сотрудников Белгазпромбанка. По делу были задержаны около 20 человек, в том числе сам Бабарико.

14 июля ЦИК Белоруссии отказался официально зарегистрировать Бабарико в качестве кандидата в президенты, потому что, по данным КГК, у него якобы есть незадекларированная собственность в офшорах.