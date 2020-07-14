Журналисты военного пула выступили в поддержку Ивана Сафронова

Военные корреспонденты российских СМИ записали видеообращение в поддержку . Обращение опубликовал телеканал «Дождь».

В записи приняли участие Алексей Песляк, Алексей Никольский, Дмитрий Струговец, Алексей Паньшин, Дмитрий Решетников и другие журналисты.

Иван Сафронов в годы работы журналистом специализировался на расследованиях на военную тему.

Защита Сафронова полагает, что его преследование связано с журналистской деятельностью.