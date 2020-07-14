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Журналисты военного пула выступили в поддержку Ивана Сафронова

Источник: Дождь
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Военные корреспонденты российских СМИ записали видеообращение в поддержку Ивана Сафронова. Обращение опубликовал телеканал «Дождь». 

В записи приняли участие Алексей Песляк, Алексей Никольский, Дмитрий Струговец, Алексей Паньшин, Дмитрий Решетников и другие журналисты.  

Иван Сафронов в годы работы журналистом специализировался на расследованиях на военную тему.

Защита Сафронова полагает, что его преследование связано с журналистской деятельностью.

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