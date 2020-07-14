Журналисты военного пула выступили в поддержку Ивана Сафронова
Источник: Дождь
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Военные корреспонденты российских СМИ записали видеообращение в поддержку Ивана Сафронова. Обращение опубликовал телеканал «Дождь».
В записи приняли участие Алексей Песляк, Алексей Никольский, Дмитрий Струговец, Алексей Паньшин, Дмитрий Решетников и другие журналисты.
Иван Сафронов в годы работы журналистом специализировался на расследованиях на военную тему.
Защита Сафронова полагает, что его преследование связано с журналистской деятельностью.