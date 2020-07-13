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#СвободуСафронову. Около СИЗО «Лефортово» вывесили баннер в поддержку арестованного журналиста
06:44, 13 июля 2020
Источник: Meduza
Утром 13 июля в Москве на Госпитальном мосту через реку Яузу в районе СИЗО «Лефортово» появился баннер в поддержку бывшего корреспондента «Коммерсанта» и «Ведомостей», советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, арестованного по подозрению в госизмене. Ранее, как
сообщает
«Дождь», журналисты вывесили такой же баннер на заборе рядом с СИЗО, где находится Сафронов. Однако баннер сразу же снял один из строителей. Днем 13 июля следователи ФСБ, ведущие дело Сафронова, намерены предъявить ему официальное обвинение.
Евгений Фельдман для «Медузы»
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