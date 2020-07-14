«Не можем промолчать». В поддержку Ивана Сафронова выступили 400 выпускников ВШЭ

Выпускники Высшей школы экономики (ВШЭ) опубликовали открытое письмо в поддержку журналиста , арестованного по обвинению в госизмене.

На момент выхода новость письмо подписали 424 человека.

«Мы не можем промолчать в ситуации, сложившейся с <…> выпускником отделения деловой и политической журналистики НИУ ВШЭ 2011 года, — сказано в тексте. — Мы знаем Ивана как хорошего друга, первоклассного журналиста, патриота, честного и глубоко порядочного человека».

Ранее открытое письмо в поддержку Сафронова опубликовал Профсоюз журналистов; военные корреспонденты российских СМИ записали видеообращение. Заявление «Медузы» о деле Сафронова можно прочитать здесь.