«Не можем промолчать». В поддержку Ивана Сафронова выступили 400 выпускников ВШЭ
Выпускники Высшей школы экономики (ВШЭ) опубликовали открытое письмо в поддержку журналиста Ивана Сафронова, арестованного по обвинению в госизмене.
На момент выхода новость письмо подписали 424 человека.
«Мы не можем промолчать в ситуации, сложившейся с <…> выпускником отделения деловой и политической журналистики НИУ ВШЭ 2011 года, — сказано в тексте. — Мы знаем Ивана как хорошего друга, первоклассного журналиста, патриота, честного и глубоко порядочного человека».
Мы не верим в виновность Ивана Сафронова и требуем открытого процесса по его делу!
Ранее открытое письмо в поддержку Сафронова опубликовал Профсоюз журналистов; военные корреспонденты российских СМИ записали видеообращение. Заявление «Медузы» о деле Сафронова можно прочитать здесь.