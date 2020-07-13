Профсоюз журналистов выступил с открытым письмом в поддержку Ивана Сафронова. Его подписали более 100 сотрудников СМИ

Независимый Профсоюз журналистов и работников СМИ опубликовал открытое письмо в поддержку бывшего сотрудника «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова, обвиненного в госизмене.

«Мы требуем открытого и прозрачного расследования общественно значимого дела Ивана Сафронова. Мы уверены, что Иван не должен находиться за решеткой. Журналист не террорист, не изменник Родины и не преступник. Чтобы утверждать обратное, нужно предъявить убедительные обвинения, проводить расследование и судебные слушания непредвзято, открыто и доступно для всего общества», — говорится в письме на сайте профсоюза.

На данный момент обращение подписали 115 сотрудников разных СМИ. Среди них главные редакторы изданий «Такие дела», «Проект», «Холод», «Медиазона», Baza, телеканала «Дождь», проекта «Полка». Профсоюз предложил и другим журналистам подписать открытое письмо.

Профсоюз журналистов и работников СМИ создали весной 2016 года после того, как на группу журналистов и правозащитников напали на границе Чечни и Ингушетии. Минюст зарегистрировал организацию в ноябре 2017 года. В профсоюзе состоят около 480 человек со всей России.

Советник главы «Роскосмоса» и бывший журналист Иван Сафронов был задержан 7 июля. Ему предъявлено обвинение в государственной измене. По версии следствия, Сафронов в 2017 году (тогда он работал в «Коммерсанте») передал некую секретную информацию спецслужбам Чехии. Сафронов отрицает вину. Защита полагает, что преследование связано с его журналистской деятельностью.

Журналистское сообщество поддержало Ивана Сафронова. Ряд изданий потребовали открытого расследования его дела, члены кремлевского пула журналистов заявили, что не верят в его виновность. На прошлой неделе в разных городах России прошли пикеты в поддержку Сафронова. 13 июля они продолжились у СИЗО «Лефортово», где содержится Сафронов. Там задержали около 20 человек.