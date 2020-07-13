У СИЗО «Лефортово» задержали 10 журналистов на пикете в поддержку Ивана Сафронова
Источник: Meduza
Обновление. Полицейские задержали не менее десяти участников акции, в основном журналисток, пришедших в футболках со словами «Свободу Сафронову», сообщает корреспондент «Медузы».
Полиция задержала журналистку Софью Русову на акции в поддержку арестованного журналиста Ивана Сафронова у здания СИЗО «Лефортово» в Москве. Об этом с места события сообщает корреспондент «Медузы».
Русова стояла в одиночном пикете с плакатом «Журналистика — не преступление. Свободу Ивану Сафронову».
Всего в акции у следственного изолятора участвуют около 50 человек.