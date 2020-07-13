У СИЗО «Лефортово» задержали 10 журналистов на пикете в поддержку Ивана Сафронова

Обновление. Полицейские задержали не менее десяти участников акции, в основном журналисток, пришедших в футболках со словами «Свободу Сафронову», сообщает корреспондент «Медузы».

Полиция задержала журналистку Софью Русову на акции в поддержку арестованного журналиста у здания СИЗО «Лефортово» в Москве. Об этом с места события сообщает корреспондент «Медузы».

Русова стояла в одиночном пикете с плакатом «Журналистика — не преступление. Свободу Ивану Сафронову».

Задержание Софьи Русовой Евгений Фельдман для «Медузы»

Всего в акции у следственного изолятора участвуют около 50 человек.