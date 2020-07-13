Журналиста «Эха Москвы» Александра Плющева оштрафовали на 10 тысяч рублей за пикет в поддержку Ильи Азара

Тверской районный суд Москвы оштрафовал журналиста «Эха Москвы» Александра Плющева на десять тысяч рублей по административной статье о нарушении правил проведения митинга. Как сообщает сам журналист в телеграме, он обжалует это решение.

28 и 29 мая Плющева и его коллегу Татьяну Фельгенгауэр задерживали на пикетах у здания ГУ МВД Москвы в поддержку . Журналистов «Эха Москвы» обвинили в нарушении режима самоизоляции и правил проведения митингов. В ответ они подали жалобу в СК о воспрепятствовании профессиональной деятельности.

У полицейских, задерживавших журналистов, были жетоны с одинаковыми номерами — 010474 МКВ. Командир их роты получил за это взыскание.