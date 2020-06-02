Журналисты Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр пожаловались в СК из-за задержания во время пикетов

Журналисты «Эха Москвы» Татьяна Фельгенгауэр и Александр Плющев подали жалобу в СК о воспрепятствовании журналисткой деятельности из-за задержания во время пикетов 29 мая. Об этом сообщает «Апология протеста».

Плющев и Фельгенгауэр 28 мая участвовали в пикетах в поддержку арестованного журналиста Ильи Азара, которые проходили у здания ГУ МВД Москвы на Петровке, 38.

Их задержали и составили на них протоколы о нарушении правил митингов и нарушении режима самоизоляции.

На следующий день, 29 мая, Плющев и Фельгенгауэр пришли на Петровку, 38 как журналисты, а не как участники пикетов. Их снова задержали.

Илью Азара арестовали на 15 суток 28 мая за одиночный пикет в поддержку создателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова. В тот же день в Москве прошла серия одиночных пикетов в поддержку Азара, их участников (в основном это были журналисты) задержали. Пикеты продолжались до 1 июня включительно, всех участников задерживали.