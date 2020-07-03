Командиру роты объявили взыскание из-за одинаковых жетонов полицейских, задерживавших журналистов в Москве

Командиру роты 2-го оперативного полка полиции Москвы объявлено взыскание из-за инцидента с задержанием журналистов у здания ГУ МВД столицы на Петровке 28 мая.

Таким образом, как сообщает РБК, в МВД отреагировали на письмо главредов «Эха Москвы» и «Новой газеты», которые просили министра внутренних дел разобраться, почему у полицейских, задерживавших пикетчиков, были одинаковые жетоны.

Ведомство провело служебную проверку, по результатам которой были установлены нарушения положения о нагрудном знаке сотрудника полиции. С сотрудниками роты проведена профилактическая работа «в целях недопущения подобных нарушений».

Днем 28 мая возле здания ГУ МВД по Москве прошла серия одиночных пикетов в поддержку журналиста и муниципального депутата Ильи Азара, который был арестован на 15 суток — также за одиночный пикет. На акции полиция задержала главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова и журналистов «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр и Александра Плющева.

По фотографиям с места событий СМИ обратили внимание, что двое полицейских носили на груди жетоны с одинаковыми номерами — 010474 МКВ. Сначала в полиции предполагали, что эти снимки являются фотошопом.