Главреды «Эха Москвы» и «Новой газеты» пожаловались министру внутренних дел на полицейских с одинаковыми жетонами

Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов и главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов обратились к министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву из-за одинаковых жетонов у полицейских, которые задерживали у здания ГУ МВД Москвы. Об этом сообщает «Эхо Москвы».

«Авторы письма обращают внимание на то, что полицейские нарушают прямой приказ министра. К письму прилагаются номера жетонов и фотографии, сделанные во время задержания на Петровке, 38», — сказано на сайте радиостанции.

На фотографию с пикета 28 мая, где полицейские с одинаковыми жетонами задерживают главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова, обратило внимание «МБХ медиа». В ответ на вопрос корреспондента издания о жетонах один из полицейских, который был на снимке, предположил, что это фотошоп.