Пресс-секретаря профсоюза «Альянс врачей» забрали в армию. До этого на службу силой отправили двух сотрудников ФБК

Пресс-секретаря «Альянса врачей» Ивана Коновалова задержали и отправили на военную службу в Архангельск. Об этом «МБХ медиа» рассказала председатель «Альянса врачей» Анастасия Васильева.

«В пятницу его задержали в Туле, он вместе с мамой ехал. <…> Зарегистрирован он в Москве, никаких повесток он не получал, просто взяли, сразу медицинское освидетельствование. Связь с ним пропала, мы не знали, где он, потом удалось узнать, что он летит в Архангельск в этот же день», — сказала Васильева.

Она добавила, что сотрудникам «Альянса врачей» и близким удалось повидаться с Коноваловым в аэропорту. «Мы не против, чтобы он служил, он призывного возраста, но что бы так вот. Мазки на COVID-19 сейчас обязательные, а анализы на гепатит, ВИЧ, сифилис [не сделали]», — сказала Васильева.

«Альянс врачей» — профсоюз медицинских работников, созданный осенью 2018 года при помощи оппозиционного политика Алексея Навального.

В июне Артема Ионова — сотрудника ФБК Алексея Навального — подкараулили у дома и забрали в армию. В ФБК заявили, что Ионов не годен к службе из-за астмы. По информации фонда, Ионова отправили на Чукотку.

В декабре 2019 года менеджера проектов ФБК Руслана Шаведдинова отправили в воинскую часть на архипелаге Новая Земля в Северном Ледовитом океане. ФБК заявил о похищении Шаведдинова, военный комиссариат назвал его отправку в армию законной.