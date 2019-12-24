ФБК: сотрудника фонда Руслана Шаведдинова увезли в воинскую часть на Новую Землю

Фонду борьбы с коррупцией удалось связаться со своим сотрудником Русланом Шаведдиновым. Он сообщил, что его увезли на архипелаг Новая Земля.

В разговоре с «МБХ медиа» Ярмыш уточнила, что Шаведдинова привезли в воинскую часть 23662. Она также отметила, что адвокаты не могут попасть к Шаведдинову, потому что база находится на закрытой территории.

У ФБК не было связи с Шаведдиновым почти сутки, после того как в московской квартире сотрудника фонда был произведен обыск, а его самого увезли в неизвестном направлении.

Шаведдинов обжаловал вынесенное осенью решение о своем призыве в армию в судах — на время рассмотрения жалоб по закону его не могут отправить служить. Суд первой инстанции отклонил жалобу Шаведдинова в ноябре, 23 декабря это решение утвердил Мосгордсуд.