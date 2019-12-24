Сотрудник ФБК Руслан Шаведдинов пропал после обыска и допроса. В фонде считают, что его отправили в армию

Страница Руслана Шаведдинова в Facebook

Сотрудника ФБК Руслана Шаведдинова, вероятно, силой отправили в армию. Об этом пишет руководитель штаба Алексея Навального Леонид Волков. Сам Навальный в твиттере выложил видеозапись, на которой Шаведдинова сажают в микроавтобус сотрудники правоохранительных органов. По словам политика, сотрудника ФБК «увезли куда-то в Архангельск».

Накануне у Шаведдинова был проведен обыск. После обыска в полиции, по словам юриста ФБК Вячеслава Гимади, заявили, что Шаведдинова увезли в СК, но в центральном аппарате ведомства утверждали, что к ним сотрудника ФБК не доставляли. Юристы фонда выяснили, что вечером Шаведдинов был на городском сборном пункте Москвы, откуда его увезли в неизвестном направлении. Его телефон был отключен. На данный момент с Шаведдиновым нет связи уже 16 часов, отмечает пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш.

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