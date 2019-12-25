Военный комиссариат назвал законной отправку сотрудника ФБК Руслана Шаведдинова служить на Новую Землю

Призыв на военную службу сотрудника ФБК Руслана Шаведдинова и его отправка на архипелаг Новая Земля законны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пояснение заместителя военного комиссара Москвы полковника Максима Локтева.

Шаведдинов подлежал призыву на военную службу, но до октября 2019 года уклонялся от постановки на воинский учет. 28 октября Шаведдинов по повестке прибыл в военный комиссариат и по результатам медицинского освидетельствование был признан годным к военной службе.

Он не согласился с решением призывной комиссии и оспорил его в суде. 11 ноября Савеловский районный суд Москвы отказал удовлетворить иск Шаведдинова. 23 декабря Мосгорсуд оставил это решение в силе. Как отмечает военный комиссариат, оно в тот же день вступило в силу, и действие решения призывной комиссии возобновилось.

«В рамках реализации данного решения» 23 декабря Шаведдинов был направлен на городской сборный пункт, где прошел повторный медосмотр и снова был признан годным к военной службе. Затем он «в составе команды убыл к месту прохождения военной службы по призыву». Отмечается, что это место выбрано «в строгом соответствии с результатами медицинского освидетельствования и группы профессиональной пригодности».

Руслан Шаведдинов перестал выходить на связь 24 декабря. В ФБК сообщили, что к нему пришли с обыском, а потом отвезли на допрос в СК (официально ведомство это не подтвердило). Позднее в фонде заявили, что Шаведдинова отправили в воинскую часть на архипелаге Новая Земля.