Адвокаты Руслана Шаведдинова подадут заявления о похищении человека и о незаконном лишении свободы из-за его отправки на Новую Землю

Адвокаты Руслана Шаведдинова в ближайшее время подадут несколько заявлений о преступлениях должностных лиц из-за его отправки в военную часть на Новую Землю. Об этом сообщил основатель ФБК Алексей Навальный.

В частности, заявления будут поданы о похищении человека, о незаконном лишении свободы, о превышении полномочий и о незаконном запрете использовать средства связи.

Навальный отметил, что в части, где сейчас находится Шаведдинов, ему запрещают делать звонки, хотя это разрешено по уставу, и «к нему приставлен человек, который находится с ним буквально каждую секунду».

О том, что Шаведдинов находится в части на Новой Земле, стало известно 24 декабря. Накануне вечером к нему в квартиру в Москве пришли с обыском, после чего его увезли на допрос и с ним 16 часов не было связи.

В ФБК настаивают, что у Шаведдинова есть заболевание, которое дает ему право не служить в армии. После решения военкомата о годности к призыву Шаведдинов подал иск в суд. 23 декабря Мосгорсуд вынес решение об отклонении жалобы Шаведдинова — в Минобороны подчеркивали, что после этого формальных препятствий для его отправки в войска не было. Адвокаты Шаведдинова заявляли, что к тому времени успели направить в суд новый иск, до окончания рассмотрения которого по закону призывать на военную службу нельзя.