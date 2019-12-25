Адвокаты Руслана Шаведдинова подадут заявления о похищении человека и о незаконном лишении свободы из-за его отправки на Новую Землю
Адвокаты Руслана Шаведдинова в ближайшее время подадут несколько заявлений о преступлениях должностных лиц из-за его отправки в военную часть на Новую Землю. Об этом сообщил основатель ФБК Алексей Навальный.
В частности, заявления будут поданы о похищении человека, о незаконном лишении свободы, о превышении полномочий и о незаконном запрете использовать средства связи.
Навальный отметил, что в части, где сейчас находится Шаведдинов, ему запрещают делать звонки, хотя это разрешено по уставу, и «к нему приставлен человек, который находится с ним буквально каждую секунду».
Дальше-то что? Ставить его в караул под караулом из еще пяти солдат? Выдавать ему автомат под конвоем еще десяти автоматчиков? Чувак слоняется по секретной военной части даже без присяги. Никто ее там не принимает, все на Новую Землю попадают только после присяги и учебки.
О том, что Шаведдинов находится в части на Новой Земле, стало известно 24 декабря. Накануне вечером к нему в квартиру в Москве пришли с обыском, после чего его увезли на допрос и с ним 16 часов не было связи.
В ФБК настаивают, что у Шаведдинова есть заболевание, которое дает ему право не служить в армии. После решения военкомата о годности к призыву Шаведдинов подал иск в суд. 23 декабря Мосгорсуд вынес решение об отклонении жалобы Шаведдинова — в Минобороны подчеркивали, что после этого формальных препятствий для его отправки в войска не было. Адвокаты Шаведдинова заявляли, что к тому времени успели направить в суд новый иск, до окончания рассмотрения которого по закону призывать на военную службу нельзя.