«Коммерсант»: полпред президента Юрий Трутнев провел в Хабаровске закрытые совещания из-за митингов в поддержку Сергея Фургала

Полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев прибыл с негласным визитом в Хабаровск, где в минувшие выходные прошли массовые акции в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники.

Согласно их данным, Трутнев встречался с руководством силовых структур региона, а также провел закрытое совещание с рядом должностных лиц краевого правительства.

По мнению одного из собеседников «Коммерсанта», полпред обвинил местных чиновников в организации протестных акций и потребовал немедленного их прекращения. При этом газета отмечает, что эти сведения пока ничем не подтверждены.

«Трутнев может ощущать угрозу собственной карьере в связи с событиями и может искать компромиссов с местными», — заявил один из источников «Коммерсанта».

С протестующими полпред не встречался.

Обновлено. Юрий Трутнев действительно находится и работает в Хабаровске, подтвердил РИА Новости его помощник. Сам полпред заявил, что приехал в Хабаровск, чтобы убедиться в том, что «местные власти продолжают работать и выполнять все необходимые для людей функции».

9 июля губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали по подозрению в причастности к организации покушений и убийств предпринимателей в 2004-2005 годах. Чиновника перевезли в Москву и арестовали на два месяца. Свою вину Фургал отрицает.

11-12 июля в Хабаровске прошли стихийные акции протеста против задержания губернатора. Только по официальным данным, на митинг 11 июля вышли более 10 тысяч человек. СМИ называли его самой массовой акцией в истории города.

13 июля правительство региона выступило с предупреждением к гражданам, что среди участников митингов «появились люди, которые пытаются спровоцировать беспорядки». «Мы призываем всех жителей региона — не позволяйте себя использовать! Нельзя допустить массовых беспорядков, столкновений с правоохранительными органами. Если вы выступаете против беззакония, сами не нарушайте закон! Напоминаем, что все массовые акции несанкционированы», — говорится в заявлении.

Президент РФ Владимир Путин пока не подписал указ об отставке Фургала и назначении временно исполняющего обязанности главы Хабаровского края. По данным «Коммерсанта», это может произойти до 16 июля — сейчас в Кремле рассматривают пять кандидатур на смену Фургалу.