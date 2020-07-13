Ивану Сафронову предъявили обвинение в госизмене. Он не признает вину

Советнику главы «Роскосмоса» и журналисту Ивану Сафронову предъявлено официальное обвинение в госизмене. Адвокат Иван Павлов сообщил, что вину Сафронов не признает.

«Сейчас было предъявлено обвинение. В тексте постановления не содержится ни данных о том, получил ли Сафронов материальное вознаграждение от чешской спецслужбы. Нет также данных о том, что именно он передал, когда это произошло, какой-либо другой конкретики», — цитирует защитника «Интерфакс».

Следствие утверждает, что для передачи информации Сафронов использовал программу шифрования «Это достаточно распространенный на рынке продукт, который используется и журналистами, и адвокатами, и правозащитниками чтобы иметь возможность конфиденциального общения», — пояснил Павлов РБК. Он добавил, что сам способ передачи данных до сих пор неизвестен.

Кроме того, по словам Павлова, эксперты ФСБ «не обнаружили в публикациях Ивана государственной тайны». По мнению адвоката, таким образом обвинение пытается отвергать версию, что дело Сафронова связано с его журналистской деятельностью.

После предъявления обвинения Сафронова допросили в Следственном управлении ФСБ. «У следствия не было к Ивану вопросов. Так бывает. Вину он не признал», — сказал агентству адвокат правозащитного объединения «Команда 29» Евгений Смирнов.

Он добавил, что «состояние у него [Сафронова] отличное, он бодрый, настроен на борьбу <…> чувствует за собой правду». Обращаются с журналистом, по словам Смирнова, «предельно корректно».

Новость была обновлена после появления информации о допросе Сафронова.

Иван Сафронов находится под арестом с 7 июля. Следствие считает, что он передавал секретные данные разведке Чехии.

Защита Сафронова полагает, что его преследование связано с его журналистской деятельностью.

Днем 13 июля в поддержку Сафронова у здания СИЗО «Лефортово» проходят одиночные пикеты. Их участников задерживают.