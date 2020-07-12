В Хабаровске задержаны несколько участников акции в поддержку Сергея Фургала

В Хабаровске полиция задержала несколько участников несанкционированной акции в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, сообщает корреспондент «Интерфакса» с места событий.

По его словам, после предупреждений полицейские задержали четверых молодых мужчин, один из которых был в состоянии алкогольного опьянения.

Хабаровский сайт DVhab.ru сообщает, что акция на площади Ленина, где расположено правительство края, продолжается несмотря на то, что уже почти час ночи по местному времени. На площади остаются около 200 человек.

В Хабаровске второй день проходят несанкционированные акции в поддержку губернатора Сергея Фургала, арестованного 9 июля по подозрению в причастности к организации покушений и убийств предпринимателей в 2004-2005 годах. Фургал, которого увезли из Хабаровска в Москву, свою вину отрицает.

11 июля на акцию пришли только по официальным данным от 10 тысяч до 12 тысяч человек. Неофициально сообщалось о нескольких десятках тысяч участников.

Днем 12 июля акция протеста собрала значительно меньше участников, чем накануне, но вечером жители Хабаровска устроили шествие по центру города к площади Ленина, практически парализовав дорожное движение.

Акция 11 июля и акция днем 12 июля прошли без задержаний.