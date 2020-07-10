Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин прокомментировал дело журналиста .

«Первое, я высоко оцениваю профессионализм сотрудников российской контрразведки. Второе, задержание ни в коем случае не связано с профессиональной деятельностью фигуранта. И третье, я никому не советую оказывать давление на следствие», — отметил он.

«Коммерсант» 9 июля писал, что сотрудники СВР негласно контролировали переписку Сафронова на домашнем компьютере и именно от них ФСБ получила информацию, что журналист якобы передавал секретные данные иностранным спецслужбам.