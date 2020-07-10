«Я никому не советую оказывать давление на следствие». Глава СВР Сергей Нарышкин — о деле Ивана Сафронова
Источник: РИА Новости
Надежный источник
Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин прокомментировал дело журналиста Ивана Сафронова.
«Первое, я высоко оцениваю профессионализм сотрудников российской контрразведки. Второе, задержание ни в коем случае не связано с профессиональной деятельностью фигуранта. И третье, я никому не советую оказывать давление на следствие», — отметил он.
«Коммерсант» 9 июля писал, что сотрудники СВР негласно контролировали переписку Сафронова на домашнем компьютере и именно от них ФСБ получила информацию, что журналист якобы передавал секретные данные иностранным спецслужбам.