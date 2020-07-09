«Коммерсант»: за перепиской Ивана Сафронова следила Служба внешней разведки

Данные о том, что Иван Сафронов якобы передавал секретные данные иностранным спецслужбам, сотрудники ФСБ получили от Службы внешней разведки (СВР), которая негласно контролировала переписку журналиста на домашнем компьютере. Об этом сообщает «Коммерсант».

Бывшего репортера «Коммерсанта» и «Ведомостей», советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова подозревают в госизмене. ФСБ, инициировавшая уголовное дело, заявляла, что Сафронов передал спецслужбе одной из стран НАТО сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности РФ, составляющие государственную тайну.

Со слов защитников Сафронова, ознакомившихся с материалами дела, следователи считают, что журналиста якобы завербовали в 2012 году, а в 2017-м он передал секретные данные разведке Чехии, действовавшей под руководством США.

Однако, как пишет «Коммерсант», в заключении СВР говорится, что материал, отправленный Сафроновым по почте, был получен в Чехии «неким лицом, возможно связанным с разведкой этой страны».

Ранее сообщалось, что ФСБ также прослушивала телефон Сафронова и читала его почту. Материалы прослушек были представлены в суде как доказательство его вины, однако адвокатам не дали с ними ознакомиться.

Лефортовский суд Москвы арестовал Сафронова на два месяца. Официальное обвинение ему собираются предъявить 13 июля.