Губернатору Хабаровского края предъявили обвинение в причастности к убийствам бизнесменов

Губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу предъявили обвинение по нескольким пунктам статьи 105 УК РФ (убийство), а также по статьям о покушении на убийство и о его организации. Об этом сообщает СК.

«По данным следствия, Фургал причастен к организации убийств и покушения на убийство предпринимателей, совершенных организованной преступной группой в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области», — говорится в сообщении ведомства.

Фургала задержали 9 июля возле его дома в Хабаровске, он собирался ехать на работу. Делом Фургала занимается главное управление по расследованию особо важных дел СК РФ. Главу региона доставили в Москву.

В рамках расследования дела Фургала задержали двоих депутатов заксобрания Хабаровского края. Их подозревают в мошенничестве, сообщал источник РИА Новости. Источник ТАСС позднее сказал, что дело депутатов «пока не связано» с делом хабаровского губернатора.