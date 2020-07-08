Полиция возбудила уголовное дело из-за взлома телеграм-аккаунта депутата Госдумы Антона Горелкина

Полиция возбудила уголовное дело о неправомерном доступе к компьютерной информации (часть 1 статьи 272 УК) из-за взлома телеграм-аккаунта депутата Госдумы от «Единой России» Антона Горелкина.

Депутат выложил в своем телеграм-канале фотографию уведомления о возбуждении дела. «Если дело возбудили, значит, выявлен состав преступления: взлом действительно состоялся, сомнений нет. Часть 1 статьи 272 УК РФ обещает за это от 200 тысяч штрафа до двух лет лишения свободы. Мне не важно, какое именно будет наказание. Я хочу, чтобы назвали виновного», — написал Горелкин.

О взломе своего телеграм-аккаунта Горелкин сообщил в апреле. Он заявил, что кто-то заходил в его учетную запись с двух устройств в Новосибирске. Горелкин предположил, что его аккаунт взломали, перехватив SMS-сообщение. Депутат пожаловался на взлом главе ФСБ Александру Бортникову и руководителю МВД Владимиру Колокольцеву.

Антон Горелкин — член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.

В 2019 году Горелкин предложил ограничить иностранное участие в «значимых интернет-ресурсах». Обсуждение законопроекта в Госдуме привело к обвалу акций «Яндекса» на бирже. Позднее «Яндекс» изменил структуру управления компанией, и Горелкин отозвал свой законопроект.

Ранее на взломы своих телеграм-акканутов жаловались российские предприниматели, активисты и журналисты (во взломе аккаунтов журналистов основатель Telegram Павел Дуров обвинил российские власти). Уголовные дела после этого не возбуждались.