Сотрудник Amnesty International обратился в ЕСПЧ из-за взлома своего аккаунта в Telegram

Гражданский активист и сотрудник Amnesty International Олег Козловский пожаловался в Европейский суд по правам человека из-за взлома своего аккаунта в мессенджере Telegram в 2016 году. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на адвоката «Агоры» Ильнура Шарапова, представляющего интересы активиста в ЕСПЧ.

Козловский считает, что российское государство нарушило восьмую статью Европейской конвенции по правам человека (право на уважение частной и семейной жизни).

В своей жалобе в ЕСПЧ Козловский сообщил, что доступ к его аккаунту неправомерно получили в ночь на 29 апреля 2016 года, хотя оператор МТС, чьими услугами он пользовался, не присылал SMS с кодом авторизации. В МТС говорили, что на два часа отключали услуги мобильного интернета и SMS на номере активиста из-за того, что система подверглась хакерской атаке.

После взлома аккаунта Козловский попросил Следственный комитет возбудить дело о нарушении неприкосновенности частной жизни и нарушении тайны переписки. СК отказал в возбуждении дела.

Адвокат Ильнур Шарапов считает, что следователь, проводивший проверку, практически ничего не сделал, чтобы защитить право активиста на тайну переписки. Он не допросил сотрудника МТС, отключившего услуги SMS, не запросил у оператора технические сведения об атаке и не установил принадлежность IP-адреса, с которого вошли в аккаунт Козловского.

В 2016 году также были взломаны аккаунты в Telegram сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Георгия Албурова, активиста «Другой России» Александра Аверина, журналистов Сергея Пархоменко и Михаила Рубина.

Основатель Telegram Павел Дуров допускал, что российские спецслужбы могли оказывать давление на операторов мобильной связи, чтобы перехватывать SMS с кодами авторизации. Доказательств этому не нашлось.