Павел Дуров обвинил российские власти во взломе телеграм-аккаунтов журналистов

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что российские власти 25 мая попытались взломать аккаунты четырех российских журналистов, которые . По словам Дурова, попытки взлома оказались неудачными благодаря двухэтапной аутентификации.

«Это служит напоминанием о том, что авторитарные правительства не остановятся ни перед чем, чтобы нарушить неприкосновенность частной жизни своих граждан. Мы призываем пользователей в таких странах проверить, настроена ли у них двухэтапная аутентификация», — написал Дуров.

Ранее о попытках взлома телеграм-аккаунтов сообщили восемь человек, большинство из которых журналисты. Попытку взлома обнаружил в том числе корреспондент «Медузы» Дмитрий Андреев. Все инциденты произошли ночью 25 мая. Как минимум в трех случаях злоумышленники пытались зайти в аккаунт с IP-адресов, зарегистрированных в Испании.