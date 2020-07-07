Дмитрий Рогозин: у Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене, не было доступа к закрытой информации

Советник генерального директора «Роскосмоса» Иван Сафронов, задержанный по обвинению в государственной измене, не имел доступа к закрытой информации. Об этом сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

Рогозин рассказал, что знал Сафронова до того, как тот полтора месяца назад стал его советником. «Не сомневался в его высоком профессионализме и личной порядочности», — отметил Рогозин.

Иван Сафронов был задержан утром 7 июля. Его обвинили в государственной измене. По версии ФСБ, Сафронов собирал и передавал спецслужбе одной из стран НАТО сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности РФ, составляющие государственную тайну.

Одновременно с задержанием Сафронова стало известно об обыске, который проходит у главного редактора издания «Холод», бывшего корреспондента «Медузы» Таисии Бекбулатовой, которая ранее близко общалась с Сафроновым.