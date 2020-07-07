Бывшую журналистку «Медузы» Таисию Бекбулатову увезли на допрос после обыска у нее дома

Обновлено. Таисию Бекбулатову допросят в качестве свидетеля по делу Ивана Сафронова, сообщает «Коммерсант».

Главного редактора издания «Холод», бывшую журналистку «Медузы» Таисию Бекбулатову, у которой утром 7 июля прошел обыск, везут на допрос в статусе свидетеля. Об этом сообщил глава «Агоры» Павел Чиков.

Вместе с Бекбулатовой находится адвокат Николай Васильев.

Таисия Бекбулатова близко знакома и работала в «Коммерсанте» вместе с Иваном Сафроновым, которого задержали утром 7 июля по обвинению в государственной измене.