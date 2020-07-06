Защита обжаловала приговор по делу «Седьмой студии»

Адвокаты Кирилла Серебренникова и других фигурантов дела «Седьмой студии» обжаловали приговор Мещанского суда Москвы, сообщает РИА Новости.

26 июня художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова, обвинявшегося в хищении бюджетных средств на театральный проект «Платформа», приговорили к трем годам условно. Два других фигуранта дела — бывший гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин и бывший генеральный продюсер организации Алексей Малобродский — тоже получили условные сроки. Также их обязали выплатить 129 миллионов рублей в качестве возмещения ущерба Минкультуры. Серебренников уже заявил, что у него нет средств на выплату штрафа.