Кирилл Серебренников заявил, что у него нет денег на выплату штрафа

Режиссер Кирилл Серебренников заявил в интервью журналу The Hollywood Reporter, что у него нет средств на выплату многомиллионного штрафа министерству культуры.

«Я не могу покинуть страну до тех пор, пока не заплачу много денег министерству культуры, которых у меня определенно нет», — сказал Серебренников.

Режиссер добавил, что ему пишут «люди со всего мира — из Германии, Австрии, Франции, в основном из театральной среды», которые сообщают, что начали собирать деньги, чтобы «выкупить» его. Речь идет почти о двух миллионах долларов, сказал Серебренников.

Режиссер также сообщил, что по-прежнему не признает своей вины по делу «Седьмой студии». «Я не вор, не мошенник», — подчеркнул он. Серебренников выразил уверенность в том, что «однажды, когда изменятся обстоятельства, будет принято решение об оправдании». «Но это вопрос времени», — сказал он.

Кирилл Серебренников 26 июня был приговорен к трем годам условно . Суд также назначил ему штраф 800 тысяч рублей и обязал Серебренникова и двух других фигурантов дела — Юрия Итина и Алексея Малобродского — выплатить Минкультуры почти 129 миллионов рублей. В такую сумму был оценен ущерб по делу «Седьмой студии». Имущество фигурантов дела суд оставил под арестом до уплаты штрафа. Софью Апфельбаум, также обвинявшуюся по делу «Седьмой студии», суд признал виновной в халатности, но освободил от наказания.