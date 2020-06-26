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Дело «Седьмой студии». Хроника Мещанский суд выносит обвинительный приговор Кириллу Серебренникову, Юрию Итину и Алексею Малобродскому
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Что: Приговор по делу «Седьмой студии»
Где: Мещанский суд Москвы
Когда: Оглашение приговора назначено на 11:00 мск
Кого обвиняют: Фигуранты дела — режиссер Кирилл Серебренников, бывшая сотрудница Минкульта Софья Апфельбаум, бывший генеральный продюсер «Седьмой студии» Алексей Малобродский и бывший генеральный директор этой организации Юрий Итин
В чем обвиняют: В хищении почти 129 миллионов рублей, выделенных Минкультуры на театральный проект «Платформа». Никто из фигурантов свою вину не признает.
О каком наказании просит прокуратура:
- Кирилл Серебренников — 6 лет колонии, штраф 800 тысяч рублей
- Алексей Малобродский — 5 лет колонии, штраф 300 тысяч рублей
- Софья Апфельбаум — 4 года колонии, штраф 200 тысяч рублей
- Юрий Итин — 4 года колонии, штраф 200 тысяч рублей