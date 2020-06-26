Перейти к материалам
новости

Дело «Седьмой студии». Хроника Мещанский суд выносит обвинительный приговор Кириллу Серебренникову, Юрию Итину и Алексею Малобродскому

Прямой эфир

Что: Приговор по делу «Седьмой студии»

Где: Мещанский суд Москвы

Когда: Оглашение приговора назначено на 11:00 мск

Кого обвиняют: Фигуранты дела — режиссер Кирилл Серебренников, бывшая сотрудница Минкульта Софья Апфельбаум, бывший генеральный продюсер «Седьмой студии» Алексей Малобродский и бывший генеральный директор этой организации Юрий Итин

В чем обвиняют: В хищении почти 129 миллионов рублей, выделенных Минкультуры на театральный проект «Платформа». Никто из фигурантов свою вину не признает.

О каком наказании просит прокуратура:  

  • Кирилл Серебренников — 6 лет колонии, штраф 800 тысяч рублей
  • Алексей Малобродский — 5 лет колонии, штраф 300 тысяч рублей
  • Софья Апфельбаум — 4 года колонии, штраф 200 тысяч рублей
  • Юрий Итин — 4 года колонии, штраф 200 тысяч рублей