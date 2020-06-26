Дело «Седьмой студии». Хроника Мещанский суд выносит обвинительный приговор Кириллу Серебренникову, Юрию Итину и Алексею Малобродскому

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Что: Приговор по делу «Седьмой студии»

Где: Мещанский суд Москвы

Когда: Оглашение приговора назначено на 11:00 мск

Кого обвиняют: Фигуранты дела — режиссер Кирилл Серебренников, бывшая сотрудница Минкульта Софья Апфельбаум, бывший генеральный продюсер «Седьмой студии» Алексей Малобродский и бывший генеральный директор этой организации Юрий Итин

В чем обвиняют: В хищении почти 129 миллионов рублей, выделенных Минкультуры на театральный проект «Платформа». Никто из фигурантов свою вину не признает.

О каком наказании просит прокуратура: