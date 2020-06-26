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Кирилла Серебренникова у здания суда встретила толпа тех, кто пришел его поддержать. Он сказал «Огромное спасибо!» и попросил соблюдать дистанцию

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Мещанский суд Москвы 26 июня вынес приговор по делу «Седьмой студии». Обвиняемые в хищении бюджетных средств Кирилл Серебренников, Алексей Малобродский и Юрий Итин приговорены к условным срокам и штрафам. Суд также обязал их выплатить 128 миллионов рублей по иску Минкультуры. Софью Апфельбаум суд признал виновной в халатности. В связи с истечением срока давности Апфельбаум от уплаты штрафа освободили, дело закрыли. После суда Серебренников поблагодарил всех за поддержку, но добавил, что будет обжаловать приговор. Подробнее о том, как проходило оглашение приговора в суде — в хронике «Медузы».
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