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Приговор по делу «Седьмой студии». Все сроки и штрафы — в одной картинке
14:34, 26 июня 2020
Источник: Meduza
Мещанский суд Москвы 26 июня
приговорил
режиссера, художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова к трем годам условно по делу «Седьмой студии». Его признали виновным в хищении 129 миллионов рублей, выделенных министерством культуры на театральный проект «Платформа». Еще двое фигурантов дела — бывший гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин и бывший генеральный продюсер организации Алексей Малобродский — также приговорены к условным срокам. Их признали виновными в мошенничестве. Бывшая сотрудница Минкульта, директор российского академического Молодежного театра Софья Апфельбаум приговорена к штрафу по обвинению в халатности, ее освободили от наказания в связи с истечением срока давности.
Фото в анонсе: Александр Неменов / AFP / Scanpix / LETA
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