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Приговор по делу «Седьмой студии». Все сроки и штрафы — в одной картинке

Источник: Meduza
Мещанский суд Москвы 26 июня <a href="https://meduza.io/live/2020/06/26/delo-sedmoy-studii-hronika" target="_blank">приговорил</a> режиссера, художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова к трем годам условно по делу «Седьмой студии». Его признали виновным в хищении 129 миллионов рублей, выделенных министерством культуры на театральный проект «Платформа». Еще двое фигурантов дела — бывший гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин и бывший генеральный продюсер организации Алексей Малобродский — также приговорены к условным срокам. Их признали виновными в мошенничестве. Бывшая сотрудница Минкульта, директор российского академического Молодежного театра Софья Апфельбаум приговорена к штрафу по обвинению в халатности, ее освободили от наказания в связи с истечением срока давности.
Мещанский суд Москвы 26 июня приговорил режиссера, художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова к трем годам условно по делу «Седьмой студии». Его признали виновным в хищении 129 миллионов рублей, выделенных министерством культуры на театральный проект «Платформа». Еще двое фигурантов дела — бывший гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин и бывший генеральный продюсер организации Алексей Малобродский — также приговорены к условным срокам. Их признали виновными в мошенничестве. Бывшая сотрудница Минкульта, директор российского академического Молодежного театра Софья Апфельбаум приговорена к штрафу по обвинению в халатности, ее освободили от наказания в связи с истечением срока давности.

Фото в анонсе: Александр Неменов / AFP / Scanpix / LETA