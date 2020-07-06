МВД Кипра проверит выдачу «золотых паспортов» бывшим совладельцам Промсвязьбанка. В России на них заведено уголовное дело о растрате

Власти Кипра проверят решение о выдаче бывшим совладельцам Промсвязьбанка братьям Алексею и Дмитрию Ананьевым. Об этом сообщил РБК директор департамента международных финансовых институтов и финансового управления Минфина Кипра Кириакос Какурис.

В России в отношении братьев Ананьевых возбуждено уголовное дело о растрате и отмывании 66 миллиардов рублей и 575 миллионов долларов. Также Центробанк, санировавший Промсвязьбанк, предъявил Ананьевым иск на 282 миллиарда рублей.

«Власти Кипра осведомлены о проблемах, связанных с этими лицами, — сообщил Кириакос Какурис. «Гражданство этих лиц находится под пересмотром, и расследование и судебные процессы против них находятся под пристальным вниманием», — сказал он.

Братья Ананьевы покинули Россию вскоре после того, как в декабре 2017 года Промсвязьбанк был взят ЦБ на санацию.

Ранее несколько раз появлялись сообщения о том, что власти Кипра решили лишить Дмитрия Ананьева «золотого паспорта». Адвокаты бывшего совладельца Промсвязьбанка каждый раз это отрицали. О том, что брат Дмитрия Ананьева, Алексей, тоже получил гражданство Кипра в обмен на инвестиции, ранее известно не было.

До 2019 года для получения «золотого паспорта» нужно было инвестировать в экономику Кипра два миллиона долларов. С 2019 года сумма инвестиций повышена до 2,5 миллиона долларов.