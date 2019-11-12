Кипр решил отобрать гражданство у бывшего совладельца Промсвязьбанка. Россия объявила его в международный розыск

Бывший совладелец Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев оказался в числе россиян, которых власти Кипра решили лишить «золотых паспортов». Об этом пишут «Открытые медиа» со ссылкой на источник в окружении бизнесмена.

Ранее сообщалось, что среди людей, которых власти Кипра лишат гражданства, выданного в обмен на инвестиции, девять россиян. О каких именно обладателях «золотых паспортов» идет речь, тогда не уточнялось.

Об отзыве нескольких десятков паспортов, выданных иностранцам в обмен на инвестиции, власти Кипра сообщили в начале ноября. Сообщалось, что речь идет о людях, заподозренных в финансовых преступлениях или «связях с авторитарными правительствами».

В России Дмитрий Ананьев обвиняется по делу о растрате 282 миллиардов рублей. Вместе с ним фигурантом дела является его брат. Дело возбуждено по заявлению Промсвязьбанка, основателями которого были братья. Они заочно арестованы и объявлены в международный розыск.