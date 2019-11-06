Кипр начал отзывать «золотые паспорта»

Власти Кипра отозвали 26 паспортов, выданных иностранцам в обмен на инвестиции, сообщает местное издание Politis со ссылкой на кипрского министра внутренних дел Константиноса Петридиса.

Кого именно лишили гражданства, чиновник не сказал. По данным кипрского ресурса Sigmalive, среди тех, кого лишили гражданства, девять россиян, восемь граждан Камбоджи, пять китайцев. Кипрские паспорта отобрали также у членов их семей.

Как добавил Петридис, правительство Кипра продолжит проверять «золотые паспорта», выданные до ужесточения правил приобретения гражданства.

Президент Кипра Никос Анастасиадис 4 ноября заявил о 10-15 «вопиющих» случаях ошибочной выдачи паспортов. Речь идет о людях, заподозренных в отмывании денег или связанных с «авторитарными правительствами», сообщало Associated Press.

В начале октября в парламент Кипра внесли законопроект, предусматривающий публикацию имен тех, кто купил гражданство.

Кипрский паспорт популярен у богатых россиян. Последние данные Евростата о получении иностранцами гражданства Кипра датируются 2017 годом, тогда паспорт островного государства получили 5,5 тысячи иностранцев, из них 1,3 тысячи россиян.

С 2019 года объем вложений в экономику Кипра для получения паспорта повысили с двух миллионов евро до 2,5 миллиона евро. Кроме того, гражданство не дадут тем, кому ранее отказали другие страны Евросоюза.