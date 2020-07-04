Документ с текстом обновленной Конституции опубликовали под названием «Конституция президента»

Документ с текстом обновленной Конституции РФ на интернет-портале правовой информации 4 июля опубликовали под названием «Конституция президента Российской Федерации». Внимание на это обратил сопредседатель движения «Голос» Григорий Мельконьянц.

Название документа затем исправили, сохраненная копия страницы доступна на archive.is.

Обновлено. Днем 4 июля уже после выхода новости на archive.is осталась копия страницы, где документ назван просто «Конституция».

Публикацию Конституции с поправками, по указу Владимира Путина от 3 июля, должна была обеспечить Федеральная служба охраны.

Название «Конституция президента» можно увидеть в коде страницы, оно отображается в названии вкладки с документом, а также при сохранении страницы в закладки.