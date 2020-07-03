В Свердловской области Роспотребнадзор обнаружил расхождения в статистике заболевших COVID-19. Власти заявили, что «никаких искажений нет»

Глава управления Роспотребнадзора Свердловской области Дмитрий Козловских сообщил, что в регионе расходятся сведения о количестве положительных тестов на коронавирус и данные о числе поданных на COVID-19. Об этом он сообщил в письме на имя губернатора Евгения Куйвашева, копию которого опубликовал телеграм-канал «Екатеринбургерная».

В письме сказано, что с 8 по 14 июня коронавирус в регионе лабораторно подтвердили в 2659 случаях, но медики подали 1784 экстренных извещения. За неделю с 15 по 21 июня тесты дали положительный результат на COVID-19 в 3036 случаях, но извещений было почти вдвое меньше — 1546.

«Удельный вес неподанных экстренных извещений по лечебно-профилактическим учреждениям города Екатеринбургу составил 18,7%», — сказано в письме.

В заявлении Козловских отмечалось, что сложившаяся ситуация угрожает жизни и здоровью граждан и «способствует распространению новой коронавирусной инфекции среди населения Свердловской области».

Вице-губернатор области Павел Креков заявил, что Роспотребнадзор и медицинские службы уже «отработали» это письмо и получили ответы на все возникшие вопросы. «Главным показателем правильности статистики является количество госпитализаций», — подчеркнул Креков. По его словам, «никаких искажений статистических данных у нас в учреждениях нет».

Замгубернатора допустил, что расхождения могли возникнуть из-за дублирования информации, когда пациента с коронавирусом регистрируют и участковый врач, и скорая помощь, и больница. Креков отметил, что с 6 июля больницы Екатеринбурга полностью перейдут на новую систему отчетности, что позволит избежать дублирования.

Главный санитарный врач области Дмитрий Козловских, в свою очередь, сообщил, что опубликованное письмо — это «рабочая переписка между ведомствами по сверке данных». Он отметил, что Роспотребнадзор несколько раз выявлял расхождения в статистике. Сейчас эти данные, по его словам, привели в соответствие.