Еще в середине июня чиновники говорили о 489 умерших от коронавируса врачах. Сейчас они говорят о 40 смертях. Откуда вообще берутся такие цифры?

Станислав Красильников / ТАСС / Scanpix / LETA

26 мая: 101 смерть

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Минздрав РФ через два месяца после начала пандемии впервые опубликовал статистику смертей медицинских работников от ковида. По официальным данным ведомства, умер 101 человек.

«На прошлую пятницу в списке подтвержденных оказался 101 человек. Сверяем эти данные с данным [Фонда социального страхования], который опирается на данные СМИ и », — заявила директор департамента общественного здоровья, коммуникаций и медицинской экспертизы Минздрава России Людмила Летникова.

18 июня: 489 смертей

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Глава Росздравнадзора Анна Самойлова заявила, что с начала пандемии умерли 489 медицинских работников. Это число оказалось даже больше, чем на тот момент было в «Списке памяти» (444 человека).

«489 [умерших] — это медицинские работники, то есть почти пятьсот человек наших с вами коллег, к сожалению, потеряли», — сказала Самойлова.

Позже пресс-служба Росздравнадзора дезавуировала слова главы ведомства. Там заявили, что Самойлова говорила о «неофициальных данных, циркулирующих в сети „интернет“».

3 июля: 40 смертей

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Министр здравоохранения Михаил Мурашко выразил мнение, что считать имеет смысл только те смерти, за которые были назначены страховые выплаты. Таких выплат с начала пандемии набралось 40.

«Самая верная, проверенная информация — это количество случаев, по которым произведены единовременные страховые выплаты. Сейчас в стране произведено 40 выплат Фондом соцстрахования. Кроме того, есть случаи, по которым ведется расследование», — заявил Мурашко.

В «Списке памяти» по состоянию на 3 июля указаны 526 имен.